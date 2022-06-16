Красноярск, 16 июня, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Ночью 17 июня в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются сильные и очень сильные дожди. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом ГУ МЧС, ссылаясь на информацию синоптиков.

Алексей Яковлев Дождь

Также прогнозируются грозы, град, шквалистые усиления ветра 15-20 м/с.

На юге Таймыра 17 июня ожидаются порывы западного ветра 15-18 м/с. В Эвенкии и Туруханском районе местами ожидаются грозы. Порывы ветра при грозах будут достигать 15-18 м/с.

Днём 17 июня в центральных и южных районах края местами будут идти сильные дожди, также прогнозируются грозы, шквалистое усиление ветра 15-20 м/c.

В центральных районах края и в Эвенкии ожидается высокая пожарная опасность четвёртого класса.

Как сообщало ИА REGNUM, о непогоде ранее предупредили жителей Свердловской области.

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