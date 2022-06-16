Санкт-Петербург, , 14:13 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор Корпорации «Туризм. РФ» Сергей Суханов сегодня, 16 июня, во время Петербургского международного экономического форума, который проходит в эти дни в Северной столице, подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба областного правительства.

Иркутская область и Корпорация «Туризм. РФ» подписали дополнительное соглашение по развитию туризма Правительство Иркутской области

Документ подписан в присутствии заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.

«По поручению президента РФ необходимо ускорить создание туристической инфраструктуры. Мы благодарны тем субъектам, которые активно выполняют поручение президента. Это сложная и ответственная работа, но необходимо, чтобы у наших граждан были прекрасные условия для отдыха в нашей стране. Природные условия у нас вне конкуренции, дело за малым — создать достойные конкурентные условия, чтобы наши туристы могли отдыхать у нас», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Новое соглашение дополняет документ, подписанный в июле 2021 года. Тогда Иркутская область стала первым регионом, заключившим соглашение с АО «Корпорация «Туризм. РФ» о развитии туризма, создании и развитии туристских территорий, обеспечении социально-экономического развития региона и Российской Федерации.

Главная цель подписания дополнительного соглашения — формирование перечня земельных участков, в границах которых АО «Корпорация «Туризм. РФ» разрабатывает или планирует разрабатывать мастер-планы развития туристских территорий Иркутской области.

По предложению Корпорации в проект Дополнительного соглашения в качестве сторон включены Слюдянский, Ольхонский и Иркутский районы, на территории которых «Туризм. РФ» разрабатывает мастер-планы.

«Для мастер-планирования туристских территорий на Ольхоне, в «Тальцах» и Байкальске уже отобран 21 земельный участок. Ещё 34 определены в качестве потенциальных для мастер-планирования. Всё это закреплено в Дополнительном соглашении к Соглашению о сотрудничестве между Иркутской областью и Акционерным обществом «Корпорация Туризм. РФ», — рассказал Игорь Кобзев.

Напомним, работа по развитию туризма на макротерритории «Большой Байкал», куда входят остров Ольхон, город Байкальск и «Тальцы», началась в прошлом году. Предварительная концепция развития туризма на макротерритории была одобрена заместителем председателя Правительства Российской Федерации Дмитрием Чернышенко.

Кроме того, в 2023 и 2024 годах Иркутская область получит из федерального бюджета более 830 млн рублей на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических территорий, в том числе тех, развитие которых планируется при поддержке АО «Корпорация «Туризм. РФ».

Как сообщало ИА REGNUM, ходе Петербуржского экономического форума Иркутская область подписала также соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах с Ленинградской областью.

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