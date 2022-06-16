Лондон, 16 июня, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл внесён в санкционный список Британии. Об этом 16 июня говорится в пресс-релизе на сайте британского правительства.

Foto.patriarchia.ru Патриарх Кирилл

Отмечается, что санкции против Патриарха Кирилла введены из-за его поддержки специальной военной операции России на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Патриарх Кирилл может быть внесён в список персональных санкций Евросоюза.