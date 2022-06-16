Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В России за неделю обнаружили четыре новых варианта штамма коронавируса «Омикрон». Об этом в интервью РИА Новости «на полях» ПМЭФ заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Government.ru Анна Попова

«За последнюю неделю мы обнаружили четыре новых варианта «Омикрона» на территории РФ — это два варианта ВА.4 и два варианта ВА.5, три из них завозные из разных стран, и один пока находится в стадии определения эпиданализа», — сказала Попова.

По её словам, распространение данных вариантов в России может оказаться чуть более интенсивным по сравнению с предшественниками, однако полученные специалистами опыт и знания «позволяют понять, что и как делать и как беречься».