Санкт-Петербург, , 13:56 — REGNUM Современная ситуация в мире приводит к выводу о том, что мир вступил в череду глобальных кризисов. Об этом заявил 16 июня первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Белоусов Kremlin.ru

«Сейчас более менее всем очевидно, даже без более менее, что мир вступил в череду глобальных кризисов. Пандемия, которая унесла жизни шести миллионов человек по всем континентам. Ещё не закончилась пандемия, (наступил) энергетический кризис, который захлестнул Европу», — подчеркнул Белоусов.

Первый вице-премьер отметил, что энергетический кризис в значительной мере стал рукотворным: к нему привели ошибки европейских политиков, которые «не продумали свои действия и вызвали коллапс на спотовом рынке газа». К тому же повышение цен на энергоресурсы вызвало проблемы не только в Европе, но и в странах других континентов.

Белоусов также затронул тему продовольственного кризиса. Первый вице-премьер подчеркнул, что он стал следствием энергетического.

«Хочу обратить внимание, что это началось за год до военной операции на Украине», — отметил Белоусов.

В довершение ко всему перечисленному первый вице-премьер назвал и экологический кризис.

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