Уфа, 16 июня, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Автотрассу «Уфа ­ — Краснодар» могут начать строить в Башкирии. Об этом 16 июня сообщил глава республикиРадий Хабиров в своем телеграм-канале.

(сс) Free-Photos Дорога

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«Мы ухватились за ещё одну дорожную историю, которую для себя пока называем «Уфа — Краснодар». Это юго-западная хорда, которая свяжет нас с крупнейшими агломерациями Урало-Поволжья и Юга России. Она пройдёт через Самару, Тольятти, Саратов, Волгоград и недалеко от Донбасса», — сообщил он, отметив, что эта дорога будет иметь огромное экономическое и стратегическое значение, поскольку она откроет выход для бизнесменов республики к крупнейшим Азовским, Черноморским и Каспийским портам.

Глава региона напомнил, что никогда в истории Башкирии не реализовывали сразу несколько магистральных мегапроектов.

«Строительство Восточного выезда из Уфы на трассу М-5 «Урал», реконструкция автотрассы Бирск — Тастуба — Сатка и возведение части новой скоростной федеральной трассы М-12 (Москва — Екатеринбург) уже либо в процессе, либо в крепких планах», — отметил он, подчеркнув, что эти проекты способствуют развитию придорожного сервиса.

«У нас необычайно повышенный интерес к этому виду деятельности. Мы создали магазин готовых решений и выделили 400 участков вдоль трасс, в том числе и федеральных», — заявил Хабиров.

Глава региона сообщил, что для инвесторов в регионе были созданы все условия, поэтому можно начинать строить.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что делегация Башкирии во главе с главой республики Радием Хабировым работает на XXV Петербургском международном экономическом форуме.