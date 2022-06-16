Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Главы Дагестана и Калмыкии подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее объединение усилий в том числе по развитию каспийского побережья. Документ подписали Сергей Меликов и Бату Хасиков на полях Петербургского международного экономического форума, который в эти дни проходит в Северной столице.

телеграм-канал главы Калмыкии Бату Хасикова Главы Калмыкии и Дагестана подписали соглашение о сотрудничестве

«Сегодня, считаю, исторический день для двух республик. С главой Дагестана Сергеем Меликовым подписали соглашение о сотрудничестве. Мы и так уже взаимодействуем по многим вопросам, и соглашение позволит работать более системно. Объединим усилия по развитию Каспийского побережья, транспортного коридора, культурному обмену. Согласен с Сергеем Алимовичем, что соглашение поможет упрочить взаимовыгодные связи, даст возможность и дальше динамично развивать братские регионы», — написал в своём телеграм-канале глава Калмыкии Бату Хасиков.

телеграм-канал главы Калмыкии Бату Хасикова Главы Калмыкии и Дагестана подписали соглашение о сотрудничестве

Ещё одно из направлений, в рамках которого регионы будут сотрудничать, — туризм.

«Если будем вместе сверять часы, то оба субъекта выиграют. Сейчас Россия открывает для себя Дагестан и Калмыкию. Обмен этими практиками полезен для нас. Всё будем отрабатывать поэтапно и эффективно», — отметил Хасиков.

Стоит отметить, что Калмыкия стала одним из пяти регионов России, представивших на ПМЭФ-2022 свой потенциал в сфере туризма.

ИА REGNUM сообщало, что власти Калмыкии на полях юбилейного Петербургского международного экономического форума планируют подписать соглашение с крупнейшим оператором связи и цифровых решений России.