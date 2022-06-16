Москва, 16 июня, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Для того, чтобы экономика РФ начала работать на внутренний рынок, нужно дать юридическую оценку деятельности главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал высказывание руководителя ЦБ РФ о том, что следует «переосмыслить выгоды от экспорта» и сделать так, чтобы производство работало на внутренний рынок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Делягин

«Для того, чтобы началась работа на внутренний рынок нужно дать юридическую оценку деятельности Набиуллиной. Хотя бы потому, что в результате этой деятельности мы лишились 300 млрд долларов. Это для начала. Потому что без соблюдения закона никакого развития не бывает, — сказал Делягин. — Во-вторых, нужно ограничить финансовые спекуляции и обеспечить дешевый кредит российской экономики. И национализировать все базовые отрасли, которые обеспечивают материальные затраты для российской экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин заявил о том, что мир изменился и единых финансовых рынков больше не будет.