Москва, 16 июня, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Современный мир изменился навсегда, и соблюдения прав собственности больше не будет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал высказывание главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что внешние экономические условия изменились надолго и «по-прежнему не будет».

Politikus.ru Михаил Делягин

«Это очевидно, — согласился Делягин. — Мир рассыпался, и никогда больше не будет единых глобальных рынков. Никогда больше не будет единых информационных рынков. Никогда больше не будет единых финансовых рынков. Не будет дешевого кредита. Не будет иностранных спекулятивных инвестиций. Не будет соблюдения прав собственности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов заявил, что пока России удается выигрывать от неурядиц мировой экономики.