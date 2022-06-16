Сан-Хосе, , 13:37 — REGNUM Защита демократии, территориальной целостности и национального суверенитета является главной опорой внешней политики Коста-Рики. Об этом заявил министр иностранных дел Коста-Рики Арнольдо Андре, выступая перед членами Комитета по иностранным делам и внешней торговле Законодательного собрания, пишет Prensa Latina.

Коста-Рика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Защита и уважение прав человека и основных свобод, мир, национальная, региональная и глобальная безопасность — вот ещё одни принципы внешней политики, отметил Андре. Он также назвал в качестве приоритетов укрепление международного права и развитие эффективной многосторонности, содействие устойчивому развитию в трех его измерениях — социальном, экономическом и экологическом - и политическая координация и представительство на международных переговорах.

Андре отметил, что внешняя политика президента Родриго Чавеса направлена на то, чтобы проецировать себя на международной арене с осознанием возможностей и путем построения ценных процессов, защищая основы, которые были столпами внешней политики костариканского государства.