Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Решение о вступлении Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав Российской Федерации будет приниматься только по завершению специальной военной операции России по защите Донбасса. Об этом сказал 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава ЛНР Леонид Пасечник, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Lug-info.com Глава ЛНР Леонид Пасечник

Дальнейшую судьбу республики будет определять её народ на референдуме.

«Будем принимать решение о голосовании, приблизительно, после войны», — сказал Пасечник.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Денис Пушилин заявил на ПМЭФ, что говорить о скором вхождении Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации преждевременно, пока не произошел в полном объеме выход на конституционные границы обеих республик.