Русско-Полянский район, , 13:36 — REGNUM Суд вынес приговор жительнице Русско-Полянского района Омской области, обвиняемой в гибели двоих детей при пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 июня в региональной прокуратуре.

Огонь Hans

37-летняя женщина признана виновной по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

Установлено, что в ночь с 19 на 20 октября 2021 года женщина находилась дома в селе Цветочное с двумя детьми (2018 и 2019 года рождения). Она употребляла спиртное и сидела в интернете. Около 7 часов утра она легла спать, оставив проснувшихся детей без присмотра.

В какой-то момент сельчанка проснулась от запаха дыма. В доме начался пожар. Женщина покинула помещение, оставив в нём маленьких детей.

Причиной возгорания стала тлеющая сигарета. Подсудимая периодически курила в доме и на веранде около дома, хранила при себе табачные изделия и источники огня.

В ходе следствия женщина признала вину в содеянном, однако в судебном заседании отказалась считать себя виновной. 16 июня 2022 года суд назначил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

«Приговор не вступил в законную силу и будет изучен стороной обвинения в апелляционные сроки на предмет оспаривания», — подчеркнули в прокуратуре.

В прениях сторон гособвинитель ориентировал суд на назначение женщине наказания в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

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