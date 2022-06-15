Невьянск, Свердловская область, , 07:44 — REGNUM В Невьянске Свердловской области рано утром загорелся частично расселённый жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

Пожар LoggaWiggler

Пожар произошёл на улице Луначарского. Горела кровля, площадь возгорания достигала 950 кв. метров.

Эвакуированы были 57 человек. Пострадавших не выявлено. На тушение огня ушло несколько часов. Сейчас производятся разборка и проливка сгоревших конструкций. Причины ЧП устанавливают пожарные дознаватели.