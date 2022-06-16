Санкт-Петербург, , 13:33 — REGNUM Министр экономического развития РФ Максим Решетников назвал задачи своего ведомства на 2022 год. О них министр сообщил 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Максим Решетников Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы для себя сформулировали сейчас несколько задач, то, что предстоит провести. Первое — это чёткое определение, всё-таки, стратегии приоритетов на ближайшие годы и трансформация этого всего в наши государственные программы», — сказал Решетников.

Второй задачей Минэкономразвития на текущий год глава ведомства назвал перезапуск инвестиционного цикла в российской экономике.

А третьей задачей станет перезагрузка стратегии внешнеэкономической деятельности. Решетников подчеркнул, что в этой сфере, оказавшейся под ударом антироссийских санкций, необходимо выстраивать свои модели глобализации.