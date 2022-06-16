Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Министр экономического развития РФ Максим Решетников назвал задачи своего ведомства на 2022 год. О них министр сообщил 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Максим Решетников

«Мы для себя сформулировали сейчас несколько задач, то, что предстоит провести. Первое — это чёткое определение, всё-таки, стратегии приоритетов на ближайшие годы и трансформация этого всего в наши государственные программы», — сказал Решетников.

Второй задачей Минэкономразвития на текущий год глава ведомства назвал перезапуск инвестиционного цикла в российской экономике.

А третьей задачей станет перезагрузка стратегии внешнеэкономической деятельности. Решетников подчеркнул, что в этой сфере, оказавшейся под ударом антироссийских санкций, необходимо выстраивать свои модели глобализации.