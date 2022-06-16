Санкт-Петербург, , 13:27 — REGNUM В петербургском «Экспоцентре» прошло официальное открытие XXV Петербургского международного экономического форума. В торжественной церемонии принял участие губернатор Северной столицы Александр Беглов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

«Сегодня к нашему городу приковано внимание всего мира. В Санкт-Петербурге проходит 25-й международный экономический форум. Повестка дня интересная и актуальная», — заявил губернатор.

Беглов отметил, что город постарался создать комфортные условия для участников международного мероприятия. Он также пригласил принять участие в Губернаторском приёме на Дворцовой площади 17 июня.

Глава города пожелал участникам новых встреч, деловых друзей и хороших дискуссий. Напомним, что форум проходит в Петербурге с 15 по 18 июня 2022 года. В нем было заявлено участие представителей из 69 стран.