Гавана, 16 июня, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Власти муниципалитета Банес в восточной кубинской провинции Ольгин заверили, что никто из 16 человек, пострадавших от пожара, вспыхнувшего рано утром 15 июня в городе, не останется без крова. Об этом пишет Prensa Latina.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

По словам местных властей, пять домов, поврежденных в результате пожара, будут восстановлены местными силами, как и два поврежденных муниципальных учреждения. Отмечается также, что жители сгоревших домов живут у родственников, при этом им позволили временно разместиться в местном мотеле «Оазис».

Центр наследия провинции заявил на своей странице в соцсетях, что пожар не затронул местный музей Индокубано Бани — единственное в своем роде учреждение подобного толка на Кубе.