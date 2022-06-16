Рига, 16 июня, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Партия националистов Латвии «Нацобъединение» внесла в парламент страны поправки к Гражданскому закону, которые позволят вступать в брак по правилам неоязычников. Об этом сообщил латвийский портал delfi. lv.

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Поправки внесли депутаты «Нацобъединения» Янис Домбрава, Янина Курсите-Пакуле, Янис Иесалниекс, Ритварс Янсонс и Эдвинс Шноре.

Поправками планируется установить, что если пара принадлежит к неоязыческой конфессии (Dievturiba) и желает провести бракосочетание у священнослужителя своей конфессии, это можно будет сделать официально.

Сейчас такие правила уже существуют для лютеран, католиков, православных, старообрядцев, методистов, баптистов и адвентистов седьмого дня.

По мнению депутатов, нужно законно упорядочить равноправие древней религии, характерной для Латвии, и дать ее последователям возможность заключать брак, имеющий юридическую силу, так же, как это позволено последователям других религий.