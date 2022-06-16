Тверь, 16 июня, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Производство кофе в Тверской области на предприятии, ранее принадлежавшем финской компании, планируется наращивать. Вопрос обсуждался на полях ПМЭФ-2022 16 июня в ходе встречи губернатора Тверской области Игоря Рудени с генеральным директором и учредителем ООО «Милфудс» Викасом Сои. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кофе

На стенде Тверской области состоялась презентация нового российского бренда кофе Poetti — именно под ним будет выпускаться продукция в Верхневолжье. Как отмечалось, развитие кофеобжарочного завода на территории промышленного парка «Боровлево-2» под Тверью, ранее принадлежавшего ООО «Паулиг Рус», продолжается. Мощности рассчитаны на производство более 25 млн килограммов кофе в год. Коллектив предприятия сохранён, в том числе на заводе остались опытные дегустаторы и технологи.

В планах инвестора — наращивание производства, выпуск не только зернового и молотого кофе, но и запуск линии растворимого кофе. В расширение производства планируется вложить не менее 135 млн рублей. Также инвестор намерен заняться выпуском чая. Участники встречи обсудили возможности производства в Верхневолжье кофе в капсулах.

Тверской губернатор отметил, что для тверского предприятия открываются хорошие перспективы в связи с уходом с российского рынка одной из компаний, которая занималась этим направлением. Власти региона готовы оказать поддержку в открытии новой линии.