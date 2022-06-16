Санкт-Петербург, , 13:08 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов и генеральный директор «Компании VK» Владимир Кириенко 16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение об образовательном и научно-техническом сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба главы РТ.

ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Приветствуя руководство компании, глава РТ отметил важность налаживания тесного взаимодействия с лидерами отечественной IT-индустрии, одним из которых является VK.

В Татарии в IT-индустрии заняты порядка 3 тыс. компаний и более 40 тыс. специалистов, уточнил глава республики.

Стороны обсудили использование в Татарии социальной сети «Вконтакте» для расширения количества пользователей государственных порталов, их вовлечение в сервисы по оказанию госуслуг.

Компания предлагает использовать искусственный интеллект для распознавания и синтеза татарской речи и закадрового перевода.

На встрече также обсуждалась возможность реализации совместных проектов на территории особой экономической зоны «Иннополис», а именно — создания центра разработок в партнерстве с группой компаний ICL.

Компания выразила готовность взаимодействовать с университетом Иннополис по образовательным и научно-техническим проектам, создать совместную кафедру для научной деятельности, организовать обучение и стажировки своих сотрудников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, глава Татарии Рустам Минниханов в рамках Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором АНО «Россия — страна возможностей» Алексеем Комиссаровым. Стороны договорились о совместной реализации проектов, а также личностной и профессиональной самореализации молодежи.

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