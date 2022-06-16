Санкт-Петербург, , 13:00 — REGNUM Участие представителей ЛНР в Петербургском международном экономическом форуме — один из шагов по интеграции республики с Российской Федерацией. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 16 июня на ПМЭФ-2022 глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Он поблагодарил организаторов форума за возможность посетить ПМЭФ.

Глава ЛНР Леонид Пасечник на ПМЭФ-2022 Дарья Драй (c) ИА REGNUM

По словам Пасечника, ПМЭФ стал новой площадкой для того, чтобы встретиться с представителями российских регионов и бизнеса, рассказать о проблемах Луганской республики, и в рамках оказываемой Россией помощи — восстановить экономический потенциал Донбасса.

«Для того, чтобы Донбасс был самостоятельным, самодостаточным, экономически развитым регионом, который будет помогать и Российской Федерации в нашем движении вперед», — сказал Пасечник.