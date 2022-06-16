Нижний Новгород, , 12:59 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 90 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 409 923 человека на утро 16 июня, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 27 жителей области, накануне в больницы попали 37 человек.

С начала пандемии в регионе выявили 422 649 случаев заражения коронавирусом, из них 74 — за минувшие сутки. 11 553 человека скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, накануне в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом, за минувшие сутки скончались двое нижегородцев.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в области было выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровел, успешно справившись с инфекцией, 71 житель региона.