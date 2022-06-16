Нью-Дели, 16 июня, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Индийские СМИ сообщают, что, хотя индийские бизнесмены приветствуют возобновление коммерческих рейсов между Афганистаном и Индией, они сталкиваются с трудностями из-за проблем в афганской банковской системе.

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Газета Indian Tribune сообщила, что местные импортёры афганских сухофруктов испытывают трудности с банковскими операциями со своими контрагентами, поскольку банковская система Афганистана всё ещё находится в подвешенном состоянии.

«Полёты между Амритсаром и Кабулом должны быть возобновлены, — сказал Анил Мехра, импортёр сухофруктов из Афганистана. — Это будет беспроигрышным вариантом для обеих стран».

Беки Баджадж, президент Индийской палаты внешней торговли, приветствовал объявление о возобновлении рейсов Ariana Airlines, заявив, что этот шаг укрепит торговлю между двумя странами.

Индия является хорошим рынком для афганских свежих и сушеных фруктов, особенно дынь, гранатов, яблок и винограда.