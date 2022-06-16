Симферополь, 16 июня, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Соглашение о коммерческом развитии территории аэропорта Симферополь заключено в рамках ПМЭФ-2022, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 июня в пресс-службе аэропорта.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Аэропорт Симферополя

Инвестором проекта станет ООО «СЭТ». В соответствии с соглашением, на привокзальной площади у пассажирского терминала аэропорта планируется построить павильоны для размещения кафе и магазинов, других объектов благоустройства. Предполагается возможность работы летнего кинотеатра в этой зоне.

Данные работы должны стать, пояснили в пресс-службе, одним из этапов реализации проекта аэропорт-сити, который предполагает размещение также отелей, торговых и бизнес-центров, спортивных, выставочных объектов. На данный момент вблизи терминала аэропорта подготовлены площадки для первой очереди полноформатного отеля средней ценовой категории на 150-200 номеров, с возможностью реализации второй очереди на 100-150 номеров.

Также подготовлен земельный участок под индустриальный парк, на территории которого планируется разместить логистический центр с авиационно-грузовым терминалом и отделением перевозки почты, а также производственное здание с цехом бортового питания. Для реализации проекта выделено и подготовлено к строительству 20 га земли.