Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Глава Удмуртии Александр Бречалов, выступая на сессии «Новая экономическая политика для МСП» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что в республике предпринимателем является каждый десятый совершеннолетний житель. В ближайшее время регион преодолеет планку в 100 тыс. субъектов МСП и самозанятых, уверен глава республики.

пресс-служба правительства Удмуртии Глава Удмуртии Александр Бречалов

По словам Бречалова, малый бизнес — это то направление, по которому Россия может сделать рывок.

«В качестве примера: если в 2017 году размер налогов от малого бизнеса в бюджет Удмуртии составлял чуть более 2 млрд рублей, то по итогам 2021 года он вырос до 6,4 млрд рублей», — отметил он.

Для субъектов бизнеса, которые сменят прописку на Удмуртию, будут предложены льготные ставки по упрощенной системе налогообложения — 1% «доходы» и 5% «доходы минус расходы». Льготы будут действовать еще три года. 2020 года благодаря низким ставкам в Удмуртию переехали более 3000 компаний и предпринимателей из других регионов России.

Для работающих в республике предпринимателей также действуют налоговые преференции и льготное финансирование.

Также Бречалов отметил важность образовательных программ для бизнеса. В течение трех лет около 500 компаний прошли через «Бизнес-акселератор».

«Вновь принятые санкционные и контрсанкционные ограничения по работе с зарубежными рынками ставят перед нами новые еще более амбициозные задачи по экспорту», — сказал глава Удмуртии. Республика считает приоритетным усиление взаимодействия со странами СНГ, Персидского залива, Северной Африки и Ближнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, мораторий на плановые проверки бизнеса в Удмуртии по поручению правительства России действует с 10 марта текущего года. С этого момента в республике отменили около 80% проверок.