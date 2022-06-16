Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Говорить о скором вхождении Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации рано, пока не произошел в полном объеме выход на конституционные границы республик. Об этом сказал 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

«Основной вопрос, на чем мы концентрируемся, — выход на конституционные границы республик, как Донецкой, так и Луганской», — сказал Пушилин, отметив, что после этого республики будут взвешенно и предметно подходить к вопросу вхождения в состав России.

«Одно вам могу сказать точно. Наши жители с 2014 года не то чтобы поменяли своё мнение, а только укрепились в правильности своего выбора, который был сделан в далеком 2014 году. Он всецело направлен в сторону Российской Федерации — чем ближе, тем лучше», — подытожил Пушилин.

Говоря о своей недавней просьбе к России об увеличении сил, задействованных против ВСУ, после жесточайших обстрелов Донецка украинскими войсками, Денис Пушилин заявил:

«Есть решения у союзных сил, которые задействуют дополнительные ресурсы и силы, дополнительные возможности для того, чтобы не допустить обстрелов Донецка, Макеевки, Ясиноватой, Горловки, уничтожения жилых кварталов, гражданских лиц. Мы просто обязаны сейчас принять все исчерпывающие меры».