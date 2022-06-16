Глава ДНР: сначала выйдем на границы, затем обсудим вхождение в Россию
Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Говорить о скором вхождении Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации рано, пока не произошел в полном объеме выход на конституционные границы республик. Об этом сказал 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Основной вопрос, на чем мы концентрируемся, — выход на конституционные границы республик, как Донецкой, так и Луганской», — сказал Пушилин, отметив, что после этого республики будут взвешенно и предметно подходить к вопросу вхождения в состав России.
«Одно вам могу сказать точно. Наши жители с 2014 года не то чтобы поменяли своё мнение, а только укрепились в правильности своего выбора, который был сделан в далеком 2014 году. Он всецело направлен в сторону Российской Федерации — чем ближе, тем лучше», — подытожил Пушилин.
Говоря о своей недавней просьбе к России об увеличении сил, задействованных против ВСУ, после жесточайших обстрелов Донецка украинскими войсками, Денис Пушилин заявил:
«Есть решения у союзных сил, которые задействуют дополнительные ресурсы и силы, дополнительные возможности для того, чтобы не допустить обстрелов Донецка, Макеевки, Ясиноватой, Горловки, уничтожения жилых кварталов, гражданских лиц. Мы просто обязаны сейчас принять все исчерпывающие меры».