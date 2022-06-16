Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Максимальный, 100-балльный результат на ЕГЭ по русскому языку в 2022 году показали 2364 участника, а по профильной математике — 579 человек. Об этом заявил РИА Новости «на полях» ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Obrnadzor.gov.ru Анзор Музаев

«В ЕГЭ по русскому языку приняли участие более 647 тысяч человек. Более 140 тысяч участников получили 80 и более баллов, а 2364 участника показали 100-балльный результат. Средний тестовый балл по русскому языку составил 68,3», — сказал Музаев.

Также, по его словам, в экзамене по математике базового уровня приняли участие более 343 тысяч человек, при этом порядка 80% участников успешно выполнили более половины заданий.