Таллин, 16 июня, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В четверг, 16 июня, в 15:15 по таллинскому времени (совпадает с московским) два истребителя F-35 ВВС США совершат полет на малой высоте над Таллином.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Как сообщил эстонский портал Postimees. ee, военные самолеты США базируются на авиабазе Рамштайн в Германии. Цель полета на малой высоте над столицей Эстонии заявлена как «демонстрация приверженности США своим прибалтийским союзникам по НАТО».

Истребители пролетят над Пирита теэ в Таллине, СМИ предложило всем желающим фотографировать американские военные самолеты. До Таллина F-35 пролетят над Вильнюсом и Ригой.