Белгород, 16 июня, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки и развития талантов IT-кадров заключено на полях ПМЭФ-2022 между Калужской и Белгородской областями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 июня в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Белгородской области Соглашение между Белгородской и Калужской областями

Соответствующий документ подписали губернаторы Владислав Шапша и Вячеслав Гладков. Сотрудничество предусматривает популяризацию IT-технологий и специальностей через центры цифрового образования детей, совместные проекты по приобретению базовых навыков прикладного программирования учениками школ и учреждений СПО. Регионы будут обмениваться опытом и организовывать, в том числе, тематические смены в детских лагерях, хакатоны, форумы и слёты.

Соглашение о сотрудничестве будет действовать до 31 декабря 2024 года.