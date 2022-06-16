Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 12:12 — ИА Регнум. На Северном Кавказе будут реализованы проекты в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на сумму около 26 млрд рублей. Соглашение об этом подписали в рамках Петербургского международного экономического форума генеральный директор АО «Кавказ. РФ» Хасан Тимижев и руководитель Российского экологического оператора Денис Буцаев. Об этом сообщили 16 июня в пресс-службе компании «Кавказ. РФ».

Мусор

По словам Буцаева, согласно проекту в Северо-Кавказском федеральном округе должны быть созданы условия «для формирования и функционирования экономики замкнутого цикла, ориентированной на повторное использование или переработку ресурсов». При реализации договоренностей на Северном Кавказе будут достигнуты показатели по обращению с ТКО, установленные федеральным центром.

Всего будет реализовано свыше десяти проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе созданы объекты по расфасовке и утилизации отходов в каждом субъекте СКФО.