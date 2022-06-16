Москва, 16 июня, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Для того, чтобы крупнейшие российские экспортеры переориентировались на внутренний рынок, на этом рынке должен резко вырасти спрос на топливно-сырьевые товары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал призывы руководителя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной к тому, чтобы «переосмыслить выгоду от экспорта и переориентироваться на внутренний рынок».

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«Для того, чтобы крупнейшие российские экспортеры, то есть топливно-сырьевые компании, переориентировались на внутренний рынок, на этом рынке должен резко возрасти спрос на топливно-сырьевые товары, — сказал Колганов. — А это значит, что должен произойти скачкообразный рост российской обрабатывающей промышленности, которая этот спрос на топливо и сырье будет предъявлять. То есть как минимум должен иметь место скачок в нефтехимии, в машиностроении, в мебельной, целлюлозно-бумажной, строительной промышленности. Должен произойти скачкообразный рост в пищевой промышленности и производстве кормов. Вот тогда у нас будет переориентация экспорта на внутренний рынок».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, почему призывы Набиуллиной выглядят однобоко.