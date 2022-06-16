Москва, 16 июня, 2022, 12:10 — ИА Регнум. РФ надо наращивать экспорт высокотехнологичной продукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал высказывание главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что российским производителям необходимо переосмыслить выгоду от экспорта и переориентироваться на внутренний рынок.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

«Ее заявление достаточно однобоко. С одной стороны, нам, конечно, надо переориентировать топливно-сырьевой экспорт на внутренний рынок, — сказал Колганов. — А с другой стороны, нам надо наращивать экспорт изделий обрабатывающей промышленности. Особенно высокотехнологичной, в которой пока дела идут очень плохо. Товары обрабатывающей промышленности должны пробиваться на внешний рынок, потому что без конкуренции на внешнем рынке нет жесткой оценки уровня качества продукции. Если мы будем конкурировать в производстве высокотехнологичных товаров с Европой и США на равных, то арабские и азиатские страны вполне могут покупать у нас такую продукцию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина заявила о том, что нужно «наконец-то думать» о том, что значительная часть производства должна работать на внутренний рынок.