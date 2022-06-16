Москва, 16 июня, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Ситуация с экономическими санкциями, наложенными на РФ, осложняется высокой степенью неопределенности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал высказывание главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что ситуация в российской экономике изменилась и «по-прежнему не будет».

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Набиуллина говорила о том, что навсегда изменилось во внешних условиях. И там коренным образом изменились две вещи. Первое и самое главное — это условия торговли и производственной кооперации с западными странами. Эта кооперация не исчезла полностью, как и торговля, но стала более рискованной, — сказал Колганов. — Мы все время будем вынуждены считаться с тем, что по тем или иным политическим обстоятельствам могут быть нарушены экономические связи с западными странами. Второе — ситуация осложняется тем, что нет четкого представления о том, что разрешено, а что запрещено, как это было в советское время. Тогда мы знали, что на нас наложены определенные ограничения, и мы знали, где они есть, а где их нет. Нынешняя ситуация отличается высокой степенью неопределенности. И эта неопределенность создается специально».

Как пояснил Кколганов, эхом этой ситуации становится то, что многие компании сами решают, будут ли они последовательно соблюдать режим санкций или как-то изворачиваться.

«И нельзя предсказать, как они будут поступать. Сегодня принимается одно решение — «мы уходим», а завтра другое — «мы остаемся». Или наоборот. И вот эта ситуация очень сильно напрягает», — сказал Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Набиуллиной, внешние условия для России изменились надолго, если не навсегда.