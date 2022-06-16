Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Глава Татарии Рустам Минниханов в рамках Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором АНО «Россия — страна возможностей» Алексеем Комиссаровым. Как сообщает пресс-служба главы РТ, стороны будут совместно реализовывать проекты, личностной и профессиональной самореализации молодежи, а также распространять лучшие практики в этой области.

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Суть соглашения — поддержка проектов и инициатив, которые предоставляют возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых граждан, создание новых механизмов по выявлению и поддержке талантов, распространение лучших практик в этой области.

По словам Минниханова, Татария активно сотрудничает с платформой «Россия — страна возможностей».

«Мы неоднократно проводили в республике такие масштабные проекты, как «Твой ход», «Большая перемена», «Студент года России», «Российская студенческая весна», «Культурный код», «Цифровой прорыв». Более 252 тысяч татарстанцев уже приняли участие в её проектах, и 1801 вошли в число победителей конкурсов и олимпиад. Платформа «Россия — страна возможностей» — шанс проявить себя, оценить собственный потенциал. В 2022 году мы совместно соберем в Казани лучших ИТ-специалистов со всей страны и проведем Всероссийский хакатон по искусственному интеллекту на базе Иннополиса», — добавил он.

Подписанное соглашение позволит не только значительно повысить уже достигнутый уровень взаимодействия, но и предлагать новые форматы совместной работы по поддержке талантливой молодежи, проведение совместных конкурсов и мероприятий. Для новых участников проектов платформы будут открыты широкие перспективы, уверен генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

ИА REGNUM ранее сообщало, на Петербургском международном экономическом форуме 16 июня объявили город-победитель, в котором пройдут первые международные соревнования «Игры будущего».

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