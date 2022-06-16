Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Украины как государства может не стать уже в обозримом будущем, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

В интервью РИА Новости Пушилин заявил, что Украины как государства в «обозримом будущем как государства может просто не стать».

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Денис Пушилин предложил предложил освободить от националистов все русские города, включая Одессу.

Также он считает, что судьбу президента Украины Владимира Зеленского должен решать международный трибунал.