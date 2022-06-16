Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба и президент Татарии Рустам Минниханов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве.

Глава Коми Владимир Уйба и президент Татарии Рустам Минниханов заключили соглашение о сотрудничестве

Как сообщает пресс-служба правительства Коми, с тороны договорились расширять деловые контакты между предприятиями и организациями, совместно поддерживать предпринимательство, стимулировать инвестиционную активность, развивать механизмы государственно-частного партнерства, взаимодействовать по вопросам осуществления внешнеэкономических связей, проработают возможность создания оптово-распределительных центров на территории Татарии экспортно-ориентированными предприятиями Республики Коми.

Широкий спектр направлений для сотрудничества республик определён в области сельского хозяйства. В их числе — биотехнологии, биотехнологическое управление производством сельскохозяйственных культур и размножение животных, перерабатывающая, пищевая промышленность, комплексное использование средств механизации и автоматизации производственного процесса.

«У наших крупнейших предприятий машиностроительной, нефтяной, нефтехимической отраслей есть большой интерес к наращиванию сотрудничества. Наш межрегиональный товарооборот зафиксирован на уровне 3,5 млрд рублей. Уверен, мы сможем его нарастить и открыть новые направления совместной работы», — прокомментировал соглашение Рустам Минниханов.

Соглашение составлено на коми, русском и татарском языках и заключено сроком на 5 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Вологодчина заключит на ПМЭФ восемь соглашений.