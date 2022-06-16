Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Новый ледовый дворец в Омске, на котором будет выступать хоккейный клуб «Авангард», получил название «G-Drive Арена». Об этом 16 июня сообщает пресс-служба клуба.

Garik55 Старое здание «Арена-Омск»

«Спортивный комплекс, ввод в эксплуатацию которого намечен в сентябре 2022 года, получил официальное название «G-Drive Арена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Омская область, ХК «Авангард» и компания «Газпром нефть» представили название новой ледовой арены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Новый ледовый комплекс станет домашней ареной для хоккейного клуба «Авангард». Он построен на месте прежней «Арены Омск».

Напомним, «Авангард» с 2018 года проводит домашние матчи в подмосковной Балашихе из-за того, что «Арена Омск» находилась в аварийном состоянии и была снесена.