Москва, 16 июня, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Более половины жителей России (53%) строят планы на будущее, каждый четвёртый (24%) — на несколько лет вперёд. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Donaldedavis.com Будущее

Сегодняшним днём живут 25% опрошенных. Чаще других планируют будущее мужчины (58%); 25–34-летние (63%); люди с хорошим материальным положением (65%). Чаще предпочитают жить сегодняшним днём пенсионеры (39%).

Из тех, кто строит планы, 90% заявили, что их желания чаще всего или даже практически всегда реализуются. Больше всего это характерно для молодёжи и активного трудоспособного возраста (18–44 лет) — 93–94%, имеющих высшее образование (95%) и обеспеченных людей (95%).

Опрос по телефону провдён 13 апреля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году большинство жителей России (72%) не строили планов на будущее.

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