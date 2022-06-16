Санкт-Петербург, , 11:47 — REGNUM Центр машиностроения и логистики Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в Северо-Западном регионе появится в Петербурге. Он создаст полторы тысячи рабочих мест и станет одним из этапов перехода ОСК на современную модель судостроения. Соглашение о развитии проекта на ПМЭФ-2022 подписали 16 июня губернатор Александр Беглов и генеральный директор АО «ОСК» Алексей Рахманов.

Подписание соглашения Санкт-Петербурга и ОСК на ПМЭФ-2022 gov. spb.ru

В ходе реализации проекта будет создано высокотехнологичное производство судового оборудования, появится более 1500 новых рабочих мест, в том числе порядка 500 — высокопроизводительных. Срок реализации проекта составит 10 лет, планируемый объем инвестиций — не менее 20 млрд рублей, отметили в Смольном.

«Это «умные» инвестиции, полезные для города и для бюджета», — отметил губернатор Петербурга.

Центр серийного машиностроения и логистики даст возможность ОСК наладить собственное производство комплектующих, ускорить темпы выпуска изделий, удешевить выпускаемую продукцию.

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