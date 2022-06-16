* Талибы — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, , 11:34 — REGNUM Источники в городе Файзабад, административном центре афганской провинции Бадахшан, сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ворвались на свадебную вечеринку в Новом городе Файзабада, открыли стрельбу в воздух и сорвали мероприятие. Об этом пишет газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждали, что на свадьбе играла музыка, женщины были без хиджаба и танцевали.

Источники сообщают, что радикалы забрали брата жениха и его кузена в управление полиции Бадахшана. Утверждается, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вынудили их провести свадебную церемонию без какой-либо музыки, а женщин надеть хиджаб.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.