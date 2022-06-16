Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Делегация Вологодской области начала работу на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

Vk.com/o.a.kuvshinnikov Глава Вологодчины Олег Кувшинников комментирует послание

«График насыщенный. Вологодчина в этом году планирует заключить 8 соглашений на сумму более 17 млрд рублей», — написал Кувшинников.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманский губернатор планирует заключить на ПМЭФ десяток соглашений.