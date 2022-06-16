Вашингтон, , 11:25 — REGNUM Правительство США объявило о снижении ограничений, связанных с терроризмом, в отношении лиц, имеющих право на эвакуацию из Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан U.S. National Archives

Министерство внутренней безопасности США заявило, что правительство Соединённых Штатов сокращает количество дел, связанных с терроризмом, чтобы ускорить эвакуацию людей из группы риска.

Сторонники иммигрантов также призвали администрацию главы Белого дома Джо Байдена создать условия для афганцев, так как они помогали Соединённым Штатам и нуждаются в помощи ввиду того, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане.

В репортаже CNN говорится, что необходимо поддержать учителей, врачей, инженеров и других афганских граждан, которые помогали американским войскам во время их миссии в Афганистане.

Тысячи граждан из группы риска всё ещё ждут эвакуации из Афганистана.