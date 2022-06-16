Вашингтон, 16 июня 2022, 11:25 — REGNUM Правительство США объявило о снижении ограничений, связанных с терроризмом, в отношении лиц, имеющих право на эвакуацию из Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Министерство внутренней безопасности США заявило, что правительство Соединённых Штатов сокращает количество дел, связанных с терроризмом, чтобы ускорить эвакуацию людей из группы риска.
Сторонники иммигрантов также призвали администрацию главы Белого дома Джо Байдена создать условия для афганцев, так как они помогали Соединённым Штатам и нуждаются в помощи ввиду того, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане.
В репортаже CNN говорится, что необходимо поддержать учителей, врачей, инженеров и других афганских граждан, которые помогали американским войскам во время их миссии в Афганистане.
Тысячи граждан из группы риска всё ещё ждут эвакуации из Афганистана.