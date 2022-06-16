Санкт-Петербург, , 11:20 — REGNUM Оценку благосостояния граждан необходимо давать не по объему валового внутреннего продукта (ВВП) страны, а по размеру ВВП на душу населения и уровню распределения богатства среди людей. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 16 июня заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эльвира Набиуллина Дарья Драй © ИА REGNUM

«ВВП — хороший показатель, но когда мерим и хотим говорить о благосостоянии людей, это не объемный показатель. Хотя бы ВВП на душу населения, — сказала глава Центробанка. — Второе, что очень важно, распределение благосостояния и богатства среди людей. Проблема неравенства — это не только социальная, но и экономическая».

По словам Набиуллиной, когда есть неравенство доступа к образованию, это в итоге отражается и на производительности труда.

«ВВП хороший показатель, но не единственный. Нужно смотреть на то, что изменяет качество жизни», — подытожила она.

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