Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Оценку благосостояния граждан необходимо давать не по объему валового внутреннего продукта (ВВП) страны, а по размеру ВВП на душу населения и уровню распределения богатства среди людей. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 16 июня заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина

«ВВП — хороший показатель, но когда мерим и хотим говорить о благосостоянии людей, это не объемный показатель. Хотя бы ВВП на душу населения, — сказала глава Центробанка. — Второе, что очень важно, распределение благосостояния и богатства среди людей. Проблема неравенства — это не только социальная, но и экономическая».

По словам Набиуллиной, когда есть неравенство доступа к образованию, это в итоге отражается и на производительности труда.

«ВВП хороший показатель, но не единственный. Нужно смотреть на то, что изменяет качество жизни», — подытожила она.