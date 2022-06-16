Донецк, 16 июня, 2022, 10:59 — ИА Регнум. На территории Донецкой Народной Республики освобождены от националистов 238 населённых пунктов. Об этом 16 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В штабе рассказали, что в настоящее время под контролем республики находятся 238 населённых пунктов, ранее оккупированных киевскими националистами. Ранее объявлялось об освобождении 237 населённых пунктов. Список пополнило село Рассадки под Светлодарском.

Противник продолжает обстрелы мирных кварталов населённых пунктов республики, применяя тяжёлое вооружение, рассказали в штабе ДНР. За сутки обстреляны 14 городов, посёлков и сёл.