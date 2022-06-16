Памплона, Испания, 16 июня, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Работа пожарной бригады и более благоприятные погодные условия позволили остановить продвижение огня, который с вечера 14 июня охватил склоны горы Арангоити в горном хребте Лейре в Наварре. Об этом пишет агентство EFE.

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В настоящее время, по данным властей Наварры, авиация спасателей возвращаются в район, где все еще бушует пламя, а периметр огня контролируется и в настоящее время практически стабилизирован.

Ранее синоптики спрогнозировали очень жаркое лето в Испании.