Курск, 16 июня, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Продлён режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов, в число которых входит аэропорт «Курск», сообщила пресс-служба Росавиации.

Пресс-служба правительства Ивановской области Самолет

Аэропорт останется закрыт до 24 июня. Также не работают аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Остальные аэропорты в РФ работают в штатном режиме.