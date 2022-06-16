Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Экономическая ситуация остается сложной, и в этих условиях нужно не искать виноватых, а проявлять гибкость и быстро реагировать на изменения. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сказала 16 июня председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ-2022.

Дарья Драй ИА REGNUM Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина

Так она отреагировала на вопрос об ожидаемом снижении ВВП России по итогам текущего года.

«Искать виноватых в прогнозистах — последнее дело. В условиях беспрецедентной неопределённости, в которой мы оказались, — абсолютно неправильно. Понятно, что ситуация сложная, здесь важно не говорить, кто ошибся в прогнозах, а проявлять гибкость. Ситуация быстро меняется, и нужно уметь быстро на неё реагировать», — сказала Набиуллина.