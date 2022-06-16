Москва, 16 июня, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В 2023 году должен быть запущен первый энергоблок АЭС «Аккую», которую строит в Турции российская государственная корпорация «Росатом». Об этом 16 июня рассказал заместитель турецкого министра энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар на панели «Зеленая энергетика»: вызовы нового времени», которая проходит на полях ПМЭФ-2022.

Akkuyu.com Строительство АЭС «Аккую»

«За последние 20 лет в Турции спрос на электроэнергию утроился, и мы ожидаем, что в предстоящие 20 лет он продолжит расти. Первый энергоблок АЭС «Аккую» будет запущен уже в следующем году», — приводит его слова ТАСС.

Также замминистра энергетики и природных ресурсов Турции указал, что после ратификации Анкарой Парижского соглашения по климату турецкой стороне будет необходимо декарбонизировать свою экономику к 2050 году.

«В этом плане мы придаем большое значение природному газу и развитию атомной энергетики», — пояснил Байрактар.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в период с 15 по 19 июня предпримет тур по Балканам.