Москва, 16 июня, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Участники рынка криптовалют устали находится в постоянном беспокойстве касаемо судьбы криптовалют, но одного этого мало для позитивных изменений, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор Green Crypto Processing по РФ и Восточной Европе Ивона Гутович.

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«Схожим образом чувствуют себя инвесторы на фондовом рынке, где с радостью восприняли отчаянное решение ФРС повысить процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов, впервые с 1994 года.

На самом деле регулятор мог увеличить ставку и на 100 базисных пунктов, так как текущая динамика инфляции (прогноз — рост показателя на 3,5% к концу года) подразумевает повышение ставки еще на 175 базисных пунктов.

Впрочем, не стоит предаваться излишнему оптимизму: в ФРС, по сути, не скрывают, что жертвуют экономикой ради борьбы с инфляцией и уже не так оптимистично заявляют о «сильном рынке труда».

Стоит также учитывать тот факт, что инфляция — это запаздывающий индикатор, а значит уже следующий отчет может показать взлет показателя с текущих 8% и тогда ведомство может решиться на более агрессивные действия для контроля цен. Опять же, в ущерб американской экономике.

Глава ведомства попытался убедить рынки в том, что в следующем месяце ставка может вырасти на 50-75 б. п. Не войдет ли столь агрессивный шаг в привычку ФРС? Действительно ли дальнейший разгон инфляции не привет к росту ставки сразу на 100 б. п? Эти вопросы должны инвесторы задать себе сейчас.

Подобная тенденция почти не оставляет шансов на устойчивый рост фондовых индексов и криптовалютного рынка в обозримой перспективе, так как спрос на рисковые инструменты будет оставаться низким.

Да, мы можем увидеть отскок биткоина от текущих отметок до $25 тысяч, но от судьбы не уйдешь и уход котировок ниже $20 тысяч лишь вопрос времени.

Коррекция должна отработать до конца и лишь после этого можно будет рассчитывать на начало восстановительных процессов», — пояснила эксперт.

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